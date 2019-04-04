Смолин: вступив в НАТО, Северная Македония потеряет суверенитет и безопасность

США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью.

"Смысл обоюдных желаний Северной Македонии и блока НАТО в том, чтобы выстроить на Балканах такую систему НАТО, которая бы влияла на все проекты России. Это такая продолжающаяся после развала СССР политика продвижения блока НАТО на Восток, поглощение стран, которые раньше входили в Варшавский договор. Таким образом в НАТО подбираются страны, которые могли бы быть в хороших отношениях с Россией. Для этих стран это, конечно, в определенной степени большой риск для их безопасности, потому что на территории любой страны, которая входит в блок НАТО, могут быть размещены базы НАТО, в любой момент там могут быть поставлены какие-то ракеты. Соответственно, ответными действиями Россия будет вынуждена взять эти точки в качестве своих потенциальных целей в случае конфликта с блоком НАТО, с США. Поэтому вхождение в блок НАТО снижает безопасность для этих стран. Проблема не только в безопасности, но и в том, что их политика прекращает быть абсолютно суверенной. Если раньше эти маленькие страны не могли выстраивать свою внешнюю политику полностью, как они хотели, то сейчас у них внешней политики просто не будет. Это и большие экономические риски. Только такие большие страны, как Турция, внутри которой есть стремление к самостоятельности, могут позволить себе противодействовать давлению НАТО. Такие маленькие страны, как Северная Македония, конечно, позволить себе этого не смогут", - сказа политолог в эфире радио Sputnik.

11 января в парламенте Македонии утвердили закон о внесении поправок в Конституцию для переименования страны в Северную Македонию.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует данное событие и "с нетерпением ждет" Северную Македонию в НАТО.