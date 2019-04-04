Чеха о квотах в вузы России: ориентировались на реальные потребности Абхазии

В этой отборочной кампании имело место преобладание уровней образования, которые предполагают подготовку уже работающих, отметил Чеха на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.
"Речь идет о преобладании таких уровней, как магистратура, аспирантура и ординатура. Большое в эту приемную кампанию, чем в другие, количество мест на магистратуру было обусловлено потребностями республики в подготовке профессиональных кадров. Магистратура - более гибкий инструмент, позволяющий выпускникам АГУ, обучавшихся на последнем курсе бакалавриата, ориентироваться на обучение в соответствующем вузе в России, в том числе с расчетом, что этот выпускник может вернуться в республику и работать здесь, укреплять совокупный социально-экономический потенциал страны", - сказал Чеха.
По словам Чеха, в 2019 году при распределении направлений подготовки ориентировались на реальные потребности республики в кадрах. Таковыми являются драйверы развития экономики Абхазии. В первую очередь речь идет об отраслях экономики, способных повлиять, усилить, развить экономическое состояние республики.