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Вадим Чеха
© Sputnik / Илона Хварцкия

Чеха о квотах в вузы России: ориентировались на реальные потребности Абхазии

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Об особенностях отборочной кампании 2019 года в Абхазии по зачислению в российские вузы на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал руководитель Россотрудничества Вадим Чеха.

В этой отборочной кампании имело место преобладание уровней образования, которые предполагают подготовку уже работающих, отметил Чеха на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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"Речь идет о преобладании таких уровней, как магистратура, аспирантура и ординатура. Большое в эту приемную кампанию, чем в другие, количество мест на магистратуру было обусловлено потребностями республики в подготовке профессиональных кадров. Магистратура - более гибкий инструмент, позволяющий выпускникам АГУ, обучавшихся на последнем курсе бакалавриата, ориентироваться на обучение в соответствующем вузе в России, в том числе с расчетом, что этот выпускник может вернуться в республику и работать здесь, укреплять совокупный социально-экономический потенциал страны", - сказал Чеха.  

По словам Чеха, в 2019 году при распределении направлений подготовки ориентировались на реальные потребности республики в кадрах. Таковыми являются драйверы развития экономики Абхазии. В первую очередь речь идет об отраслях экономики, способных повлиять, усилить, развить экономическое состояние республики.

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Теги:
Россотрудничество


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