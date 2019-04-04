Джергения: в Заявление по урегулированию грузино-абхазского конфликта мы заложили мину

4 апреля 1994 года в Москве было подписано "Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта".

Как вспоминает разработчик документа Анри Джергения, работа над его составлением шла очень долго. Само Заявление небольшое, но в него включены очень важные положения. Переговоры по этим вопросам шли очень долго.

"Мы тогда еще находились на таком этапе, когда прямо не могли сказать, что не будем в качестве автономии или в качестве такого государства, которое было во времена СССР, то есть составной частью Грузии. Поэтому этот документ составлен очень хитроумно. Сложность была в том, что, с одной стороны, мы должны были создать видимость, что мы в принципе не исключаем возможности установления каких-то отношений с Грузией. И для того, чтобы как-то успокоить грузинскую сторону, в преамбуле этого документа ссылка идет на различные резолюции ООН по проблемам взаимоотношений Абхазии и Грузии. Смысл этой преамбулы и заключался в том, что мы не исключаем возможности сохранения тех отношений, которые были до войны, некатегорично было сказано. Фактически работой над документом занимался я, советовался с Владиславом Ардзинба, получал от него указания. В этот документ мы заложили мину замедленного действия, на которую никто не обратил внимания. Мы сказали, что продолжим переговоры о выполнении совместных государственных функций между Грузией и Абхазией. И перечислили все основные положения, которые являются атрибутами самостоятельных государств. Из этой формулировки вытекало, что переговоры ведут две равноправные стороны. И второе положение, которое закрепляло это, говорило о том, что в дальнейшем в ходе переговоров может быть решен вопрос о воссоздании государственно-правовых отношений между сторонами", - рассказал Джергения.

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По его словам, в такой витиеватой форме Абхазия подтвердила, что на день подписания этого документа государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией не было.

"Документ принес большой результат, что мы с Грузией в государственно-правовых отношениях не связаны, что мы являемся равноправными сторонами в конфликте. И документ предполагает возможность построения совместного абхазо-грузинского государства, то есть государства нет", - отметил политик.

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"Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта", подписанное сторонами конфликта и представителями ООН, ОБСЕ, РФ, в присутствии Генерального секретаря ООН, абхазской стороной рассматривается как базовый документ для правового урегулирования конфликта и едва ли ни как самое крупное достижение абхазской дипломатии. В документе отмечалось, что Абхазия имеет свою Конституцию и законодательство, парламент и правительство, соответствующие государственные символы.