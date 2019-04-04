19:56 04 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.33
  • EUR73.42
Поиск
Член Общественной палаты Рауль Лолуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лолуа рассказал, как может измениться наследственное право Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
8310

Почему необходимо внести изменения в раздел "Наследственное право" Гражданского кодекса Республики Абхазия на заседании Парламента 4 апреля, объяснил депутат Рауль Лолуа.

Статья 1104 действующего раздела "Наследственное право" Гражданского кодекса Абхазии предусматривает норму, согласно которой граждане, которые боролись и (или) борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовали в боевых действиях против Республики Абхазия или оказывали содействие оккупационным войскам, не имеют право наследовать.

Депутат Народного Собрания Рауль Лолуа на заседании сессии Парламента выступил с законопроектом, дополняющим статью 1104 категорией "члены семьи".

По словам Лолуа, в Парламент страны обращаются ветераны войны с вопросами, почему лица грузинской национальности, которые здесь жили до Отечественной войны народа Абхазии, уехали, а сейчас начали оформлять свое имущество.

"В разделе "Наследственное право" есть пробелы, я предлагаю дополнить статью, чтобы члены семьи (лиц, которые боролись и (или) борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовали в боевых действиях против Республики Абхазия или оказывали содействие оккупационным войскам - ред.) не могли оформлять жилье, чтобы от них не принимались к рассмотрению заявления. Потому что сейчас эти граждане уже начали пытаться вступать в наследство после смерти родителей: находясь за границей, члены семьи, оформляют наследство и приезжают сюда, подают документы нотариусу. Случаев таких не мало, но и массовый характер это не носит, но мы должны отреагировать. Статья есть, надо ее доработать, внести такие механизмы, которые не позволяли бы родственникам и членам семьи этой категории оформлять и переоформлять имущество по наследству", - сказал Лолуа на заседании Парламента.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

По теме

Даур Кове: Сухуму нужны гарантии безопасности, а не новые формы переговоров
Кове: Грузия вновь проявила неконструктивный подход на Женевских дискуссиях
Теги:
Рауль Лолуа


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Mercedes собранный в России: завод Daimler открылся в Подмосковье
Лучшие фильмы Георгия Данелия
Ушел мастер: фрагменты лучших фильмов Георгия Данелия
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia