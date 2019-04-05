Федоренко о дебюте ЛНР и ДНР в чемпионате ConIFA: возможность сказать, что футбол там жив

Директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал о командах, которые будут дебютировать на чемпионате Европы ConIFA -2019 в Арцахе.

Впервые на чемпионате ConIFA будут участвовать сборные из Луганска и Донецка. По словам Федоренко, футбол в этих странах развивается, и у команд есть хорошие шансы на ConIFA.

"Футбол в этих странах не остановился, спорт там продолжает развиваться, только уже в другом формате. К сожалению, многие ребята не могут выезжать из-за политических преследований. Все равно там проходит очень много турниров, в том числе и детских. Планируется организовать чемпионат между двумя республиками, Луганска и Донецка. Участие на Чемпионате Европы ConIFA для сборных команд дает возможность рассказать, заявить им о своих странах, что люди там есть, они живут. Люди хотят развиваться и правильно развиваться, прежде всего, в спорте и в общении", - отметил Федоренко.

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Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.