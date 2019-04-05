Зоя Бербер о Сухумском кинофестивале: ожидала, что все будет не так глобально

Российская актриса, звезда телесериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер в эфире радио Sputnik поделилась своими впечатлениями о Втором Сухумском кинофестивале, который проходит в эти дни в Абхазии.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 проходит в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры. На открытие фестиваля в качестве гостя была приглашена актриса Зоя Бербер.

"Я ожидала, что все будет не так глобально, а оказывается, все серьезно, с красной дорожкой, я рада, что взяла с собой красный костюмчик, подготовилась. Классно! И фестиваль всего лишь второй раз проводится, дальше – больше. Если сейчас гости и участники так реагируют, значит у фестиваля большое будущее", - сказала Зоя Бербер.

Говоря о короткометражном кино, актриса отметила, что сейчас появилось другое восприятие у людей.

"Мы очень быстро мыслим, быстро анализируем получаемую информацию. Поэтому, когда мы видим короткий метр, мы получаем такую правильную емкую дозу – доза истории, доза какой-то мысли. Это называют клиповым мышлением. И в принципе, 20 минут достаточно, чтобы понять, проанализировать и не устать. Мне кажется, что полный метр – это разжевывание, а в коротком метре все четко, нужно додумывать самому. А я зритель не глупый, готова додумывать и мне этого хватает", - сказала Бербер.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Завершится Второй Сухумский фестиваль короткометражного кино 8 апреля.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.