Коротченко о покупке Турцией российских С-400: американцы уже ничего не могут сделать

Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Полагаю, что американцы уже не смогут ничего сделать. Кампания давления шла последние годы очень активно, особенно в последние месяцы. Результата нет. Пугали Турцию и выходом из НАТО, и тем, что не будут поставлять ей F-35, а результата нет, не поддается Эрдоган давлению. Все-таки изменился мир, Америка уже не так всесильна, как была раньше. США теряет качество, качество безусловного жандарма и лидера, которое раньше они имели. Сегодня ситуация изменилась. Поэтому политика силового давления, запугивания США сегодня не работает. Меняется мир, становится более сложным, более взаимосвязанным. Страны, которые действительно самостоятельные, начинают осознавать свои национальные интересы. В этом плане Турция реализует свой национальный интерес получить C-400 и сбивать все, что может угрожать ее безопасности. Поэтому для американцев это вызов – страна НАТО вдруг берет на вооружение российские системы С-400. Во-первых, это колоссальная репутационная потеря для Вашингтона. Сколько не пугали, сколько не кричали, а результат нулевой. Во-вторых, это финансовые потери для производителей техники ПВО. Они могли бы пару миллиардов заработать на Турции, а получается, что не заработают ничего. Это не смертельно, но крайне неприятно. Ну и, наконец, это лучшая реклама российской военной техники. В этом плане происходят колоссальные геополитические подвижки в современном мире", - сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в среду в Вашингтоне на конференции по случаю совещания глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вызывает серьезную обеспокоенность США и представляет угрозу единству НАТО. Он призвал Турцию сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая альянс.