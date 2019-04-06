Двойное дно. Кто такие "слепые мулы" и как случайно не стать наркокурьером

Если вам предложат легкую работу с возможностью путешествовать, подумайте несколько раз, прежде чем соглашаться. Вроде все просто – перевезти сумку с чужими вещами из одной страны в другую. Но за все приходится рано или поздно платить. Втридорога.

В интернете Сергей Лелеков увидел предложение поработать за границей. Девушка по имени Юлия искала молодых людей, которые знают английский и хотят путешествовать. Задача простая - нужно было перевести личные вещи и технику из Бразилии в Таиланд. По прилете в Самуи чемодан Сергея отыскать не смогли. Мужчина подал заявление об утрате и отправился в отель. Пропажу нашли на следующий день, и Сергей поехал забирать вещи. Однако при проверке чемодана полицейские нашли под его обшивкой шесть килограммов кокаина...

За перевозку наркотиков Лелекова приговорили к 27 годам лишения свободы. Из тайской тюрьмы он освободится, когда ему будет уже за 60.

Сергей Лелеков и Мария Дапирка, о которой мы рассказывали в прошлом эпизоде, не единственные россияне, заявляющие, что стали наркокурьерами поневоле. Официальных данных о том, сколько наших соотечественников были обманом вовлечены в схемы по перевозке наркотиков, нет. Предположительно, речь может идти о сорока российских гражданах.

Во втором эпизоде сериала "Двойное дно" слушайте историю Сергея Лелекова. Есть ли у него шанс вернуться домой, кто такие "слепые мулы" и как вербовщики ищут своих жертв?

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