Пишем "Украина", "Россия" в уме. Самый большой кошмар Запада

Продолжаем говорить об Украине. Закончился первый тур украинских выборов. Западные журналисты, которые в один голос твердили, что на Украине решается едва ли не судьба Европы, прокомментировали результаты, не забыв и о России. Обсуждают заместитель главного редактора "ИноСМИ" Яна Наумова и обозреватель Дмитрий Бабич.

Автор американского журнала не поленился посмотреть весь сериал "Слуга народа", прославивший Зеленского, – и ужаснулся: у него создалось впечатление, что Зеленский может вернуть Украину обратно в так называемый русский мир. С видом знатока он дает советы, как разнообразить сюжет сериала, чтобы нейтрализовать угрозу.

А вот британцы буквально накануне выборов обнаружили у Зеленского незадекларированную виллу в Италии, причем упирают не на уклонение от уплаты налогов, а на то, что в соседях у Зеленского – якобы зловредные русские олигархи Абрамович и Дерипаска.

Что касается результатов первого тура, то Зеленскому пророчат провал на дебатах перед вторым туром 21 апреля, ведь политического опыта у него кот наплакал, а Порошенко наверняка будет задавать самые каверзные вопросы, в том числе о таких болезненных для украинцев проблемах, как экономика и война на востоке страны.

Порошенко уже успел высокопарно заявить, что сама судьба избрала его для борьбы с "марионеткой Коломойского". Исход этой борьбы увидим во втором туре выборов в конце апреля.

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