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Ирина Волкова
© Foto / Анна Меликян

Волкова о SIFF в Сухуме: редко на кинофестивалях такие достойные картины, как здесь

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Победительница первого Сухумского международного кинофестиваля SIFF, член судейской коллегии кинофестиваля в 2019 году Ирина Волкова в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, чем привлекательна программа фестиваля.

"Первый раз на кинофестиваль я приехал как участник с короткометражкой, и у меня уже было теплое отношение к стране, потому что в тот момент я монтировала "Женщин Гулага" и немного видела Абхазию. Команда, которая делает фестиваль, она потрясающая тем, что это молодые люди, это люди, которые любят свою землю, хотят сделать что-то новое, интересное и делают это именно современным языком. Это всегда понятно по тому как всегда проходит открытие, как встречают тебя, для участников все важно. Мы моментально всей командой сдружились, и в этом сплочении уже чувствовалась абхазская черта. Здесь крутая программа, выбор фильмов потрясающий, это всегда разное кино. Я бываю на разных фестивалях, и редко бывает как здесь достойные картины, интересны, качественные  - это уровень. Уровень здесь есть . Я очень рада, что в этом году приехало больше иностранцев –участников чем в прошлом, это большой показатель роста. Это будет работать постепенно, если с годами не терять планку, уровень", - сказала Волкова.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме в четверг 4 апреля.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции,  Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.
Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

 

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