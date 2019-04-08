Квициния о тушении пожара на горе Мамзыщха: думаю, сегодня потушим

Сообщение о возгорании леса на склоне горы Мамзыщха поступило в воскресенье 7 апреля. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете.
"Приспособили вертолет, повесили два бака, общей вместимостью 800 литров, и так сверху тушим. Уже третий раз вертолет вылетает, вроде дает эффект. Мы находимся на поляне в Гагре, здесь есть и заправочная, отсюда подлет близкий, всего 10 минут по времени занимает один вылет. Я думаю, что сегодня мы потушим пожар", - сказал Лев Квициния.
Министр сообщил, что при облете на вертолете территории Абхазии, возгорания зафиксированы не только на Мамзыщхе, очаги пожаров есть по всей Абхазии, и везде присутствует человеческий фактор.
"Там, где мы сегодня тушим, на Мамзыщхе, туда нереально добраться. Это скала и лес. Лес хороший, жалко", - отметил Квициния.
По его словам, предварительная причина возгорания на Мамзыщхе – это неправильное обращение с огнем.
Пожар на горе Мамзыщха: смотрите кадры с аэросъемки>>
Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.