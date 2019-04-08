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Глава МЧС Лев Квициния
© Sputnik / Бадрак Авидзба

Квициния о тушении пожара на горе Мамзыщха: думаю, сегодня потушим

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О том, как ведется тушение лесного пожара на горе Мамзыщха, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

Сообщение о возгорании леса на склоне горы Мамзыщха поступило в воскресенье 7 апреля. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете.

© Foto / МЧС РА
Пожар охватил склон горы Мамзыщха

"Приспособили вертолет, повесили два бака, общей вместимостью 800 литров, и так сверху тушим. Уже третий раз вертолет вылетает, вроде дает эффект. Мы находимся на поляне в Гагре, здесь есть и заправочная, отсюда подлет близкий, всего 10 минут по времени занимает один вылет. Я думаю, что сегодня мы потушим пожар", - сказал Лев Квициния.

Министр сообщил, что при облете на вертолете территории Абхазии, возгорания зафиксированы не только на Мамзыщхе, очаги пожаров есть по всей Абхазии, и везде присутствует человеческий фактор.

"Там, где мы сегодня тушим, на Мамзыщхе, туда нереально добраться. Это скала и лес. Лес хороший, жалко", - отметил Квициния.

По его словам, предварительная причина возгорания на Мамзыщхе – это неправильное обращение с огнем.

Пожар на горе Мамзыщха: смотрите кадры с аэросъемки>>

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

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Теги:
Лев Квициния, МЧС Абхазии, пожар


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