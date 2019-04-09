Коротченко: НАТО должно понимать, что его нахождение в Черном море контролируется Россией

Черноморский флот организовал дежурство в Черном море, где проходят учения НАТО, из-за возможных нештатных ситуаций, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

"Разумеется, российские военные не могут оставить без внимания появление в Черном море кораблей НАТО, учитывая, что целый ряд из них являются носителями высокоточного оружия. Поэтому отслеживаем все, что происходит. И стремление Черноморского флота контролировать ситуацию абсолютно понятно. В зоне своей операционной ответственности мы будем делать то, что считаем необходимым с точки зрения обеспечения безопасности и суверенитета России. Поэтому натовские коллеги должны понимать, что их нахождение в акватории Черного моря контролируется, и в случае каких-либо провокационных и иных действий, которые могут быть сочтены опасными с точки зрения российского военного командования, мы оставляем за собой право принимать те или иные меры реагирования", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Черное море в конце марта. Среди них фрегаты ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта-Мария".

Кроме того, в конце февраля в акваторию Черного моря заходил американский эсминец "Дональд Кук" с группой сопровождения. После того как корабли посетили Одессу, президент Украины Петр Порошенко назвал визит "яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном".