Режиссер Берченко об Абхазии: застывшая красота

"Мы не просто рады и довольны, а, можно сказать, восхищены приемом, который нам оказали здесь. Это уникальная вещь. Мы общаемся с ребятами, которые присутствовали на многих фестивалях, они отмечают , что уровень фестиваля для республики имеет большое значение, и это заметно по тому, как с нами обращаются, обычно с режиссерами короткометражек так не обращаются", - сказал Берченко.

Он отметил, что во время пребывания в республике старался понять ее суть.

"Чтобы понять, о чем и про что Абхазия, надо смотреть на все составляющие, на то, что показывают или не показывают, и на что взгляд сам падает. У меня появилось такое определение как "застывшая красота".

Мы здесь познакомились с удивительными молодыми ребятами из России, которые переезжают сюда жить. Как-то они приезжали сюда, им очень понравилось, а теперь переезжают жить. Мы с ними периодически общаемся, у меня были вопросы с той же медициной. Но стало понятно, что они получают здесь гораздо ценнее и дороже того, что могут не получить когда-то. Это здорово", - сказал Берченко.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 проходил в Сухуме с 4 по 8 апреля.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступало генеральным информационным партнером фестиваля.