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Квирая о Сухумском кинофестивале: значимое событие для экономики нашей страны

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Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (15)
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Режиссер, член жюри Сухумского международного кинофестиваля Ада Квирая в эфире радио Sputnik Квирая в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о значении проведения кинофорума для республики.

Второй Сухумский международный кинофестиваль завершился в понедельник 8 апреля.

"В первую очередь, независимо от проблем самого кино внутри Абхазии, считаю, что это мероприятие имеет государственный масштаб. Такое количество иностранных участников и гостей в непризнанной европейским сообществом стране – это величайшее событие для нашей страны. Поэтому, мне кажется, на всех уровнях разумные люди в нашем государстве должны это понимать и понимают. Это первозначимо. Во-вторых, это очень значимое событие для экономики нашей страны. Та живая реклама, которую увезли участники и гости этого фестиваля ценнее всех публикаций СМИ, всех картинок и всего прочего. Я уверена, то, как встречали, как обслуживали людей в гостиницах – это все маленькие нюансы, которые работают на туриста, который собирается ехать в какую-то страну отдыхать. Это не мелочи, это определяющие вещи. В этом смысле это тоже очень большое событие. Я уже не говорю о том, что для нас, кинематографистов Абхазии, это событие величайшей важности", - отметила Квирая.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 проходил в столице Абхазии с 4 по 8 апреля. На конкурс 2019 года поступило около трех тысяч заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов.

В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (15)


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