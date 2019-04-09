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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Берченко об участии в Сухумском кинофестивале

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Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (19)
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Участник второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019, режиссер фильма "Экстрим", который был отмечен на кинофестивале за лучший сценарий, Андрей Берченко поделился впечатлениями об Абхазии.

Темы:
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF (19)

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