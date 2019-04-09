Такие обстоятельства: Берченко об участии в Сухумском кинофестивале

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Мы не уступим: митингующие на сухумской свалке продолжат свою акцию По итогам заседания Совета Безопасности Абхазии, проведенного главой государства 11 апреля, было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. 513

МИД России предостерег сограждан от посещения Судана Министр обороны Судана Ауф ибн Авад в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. 7