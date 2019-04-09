Такие обстоятельства: Берченко об участии в Сухумском кинофестивале

Участник второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019, режиссер фильма "Экстрим", который был отмечен на кинофестивале за лучший сценарий, Андрей Берченко поделился впечатлениями об Абхазии.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Участник второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019, режиссер фильма "Экстрим", который был отмечен на кинофестивале за лучший сценарий, Андрей Берченко поделился впечатлениями об Абхазии.
По итогам заседания Совета Безопасности Абхазии, проведенного главой государства 11 апреля, было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года.
Министр обороны Судана Ауф ибн Авад в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.
О том, как оказывать первую помощь пострадавшим, стоит ли это делать, если вы сомневаетесь и что нужно знать для того, чтобы спасать людей, рассказали в Sputnik медсестра МЧС Абхазии и преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая.