Лакербая о прививке от кори: в Абхазии одна из высококачественных вакцин в мире

В связи с угрозой распространения кори в Абхазии Минздрав республики призвал взрослое население пройти вакцинацию от этого заболевания, сообщил руководитель пресс-службы Минздрава республики Рустам Зантария во вторник 9 апреля.

Мактина Лакербая в эфире радио Sputnik Абхазия сообщила о том, что в Абхазии применяется качественная вакцина от кори, она трехкомпонентная корь-краснуха-паратит, достаточно легко переносится.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Минздрав призвал взрослое население Абхазии привиться от кори

"Можно сказать, что это одна из самых высококачественных вакцин в мире. У людей есть опасения, особенно, когда заглянешь в социальные сети, видишь столько надуманных версий. В Абхазии качественные вакцины, которые используют не страны Африки, а страны Европы. В Абхазии не применяют ни одной вакцины, которая использовалась бы в качестве эксперимента", - сказала Лакербая.

Мактина Лакербая напомнила, что прививки от кори детям делают в возрасте одного года и в шесть лет.

"В Абхазии невысокий процент детей, который получил двукратную вакцинацию. Это достаточно печальный факт, потому что корь в любой момент может "поднять голову", она страшна своими осложнениями и для детей, и для взрослых. Как правило, родители, которые отказываются от вакцинации, сами привиты, их никто не спрашивал, прививали в детстве. Во времена СССР этот вопрос не стоял, всех прививали. Взрослые тяжелее переносят любые вирусные инфекции. Если в детстве человек бы привит правильно, то во взрослом состоянии он вряд ли заболеет, а если и заболеет, то это все пройдет в легкой форме. Если человек не был привит, то заболевание протекает сложнее, чаще всего сопровождается такими осложнениями, как пневмония, пиелонефрит", - отметила врач.

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Восемнадцать случаев заболевания корью зафиксированы в Галском и Ткуарчалском районах с начала 2019 года. В Государственной санитарно-эпидемиологической службе на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, которая расположена во втором переулке улицы Назадзе в Сухуме, жители республики старше 18 лет могут бесплатно определить уровень иммунной защиты к вирусу кори. Обследования проводятся за счет бюджетных средств Министерства здравоохранения Республики Абхазия.