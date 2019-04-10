Семенов-Алейников о зрителе Сухумского кинофестиваля: была реакция, которую я ждал

Второй Сухумский международный кинофестиваль завершился в понедельник 8 апреля. Приз зрительских симпатий достался кинокартине "Франка" белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова. В эфире радио Sputnik Абхазия режиссер рассказал, как принял сухумский зритель его картину.

"Мне показалось, что зритель очень тепло принял фильм. Мне показалось, что это была та реакция, которую я ожидал, когда делал этот фильм. Люди поняли историю, а это очень важно – понять, что происходит. Они поняли проблему всех героев, увидели этот конфликт, надеюсь, что с ними что-то в конце произошло. По отзывам людей, которые ко мне подходили после показа, я понял, что там произошел момент соучастия в истории, сопереживания. А я считаю, что любой фильм должен зрителя увлекать в соучастие с процессом. Тогда зритель не смотрит кино, не видит монтаж, а погружается в историю и может поставить себя на место кого-то из персонажей, задать вопрос, как бы он поступил", - сказал кинорежиссер.

Как признался Митрий Семенов-Алейников, сам кинофестиваль в Сухуме его очень потряс.

"Я не ожидал такого. Очень хорошая программа и сама организация фестиваля. Я не ожидал, что такой интерес будет у людей, практически всегда полный зал. Это очень круто, потому что это фестиваль короткометражного кино, а люди серьезно не относятся к короткометражным фильмам, они вообще не понимают, что это такое. Мне очень понравилось, что в Абхазии это интересно. Что мне очень понравилось и чего я нигде не видел, это то, что люди абсолютно искренне, эмоционально подключаются ко всему, что они видят. Здесь очень хороший зритель, здесь все фильмы принимаются на "ура", а для режиссера это самое ценное", - отметил Семенов-Алейников.

Организаторы фестиваля приоткрыли двери в мир Абхазии, сказал режиссер.

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