Асафов: США будет сводить счеты с Ассанжем

Джулиана Ассанжа арестовали сотрудники столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Сотрудников полиции пригласили в посольство после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище.

© REUTERS / Henry Nicholls Суд оставил Ассанжа под арестом

"Безусловно, у Ассанжа были шансы на вмешательство Трампа (президент США – ред.) в его судьбу, поскольку во время избирательной кампании он достаточно активно поддерживал Трампа и публиковал материалы, которые мешали его оппонентам из демократической партии. Несмотря на то, что дело против Ассанжа уже покрыто пылью, я думаю, американская политическая система при посредничестве своих лондонских коллег будет сводить с ним счеты. Не за избирательную кампанию против демократов, а за публикации секретных документов", – сказал Асафов в эфире радио Sputnik.

По его словам, вопрос о выдаче Ассанжа давно поднимался руководством Эквадора, и оно предъявляло ему претензии, связанные с его журналистской детальностью, которую можно трактовать как политическую.

"Безусловно, сам Ассанж – это приз для американской правовой системы. Мы видим, что под угрозой осложнения международного влияния руководство Эквадора сдалось, и судьба Ассанжа сейчас находится в руках лондонских полицейский. Очевидно, что в скором времени он будет экстрадирован. Тем не менее, вмешательство международного сообщества в его судьбу возможно, и будем надеяться, что Ассанж будет освобожден, хотя предпосылок и обстоятельств к этому очень немного", – заключил политолог.