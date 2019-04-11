Панюхно: боялся в немецком концлагере не смерти, а крематория

Выживший в застенках фашистских концлагерей житель Адлерского района Сочи 96-летний Иван Панюхно вспоминает, что для него было самым страшным за три года пребывания в нацистском рабстве.

Иван Терентьевич Панюхно в возрасте 17 лет попал в фашистское рабство. Сначала он работал в Мюнхене на заводе, после побега содержался в ландсбергской тюрьме, после этого - штрафной трудовой исправительный лагерь строго режима, потом – один из ужасных концлагерей смерти Дахау и два года в Заксенхаузене. Иван Панюхно трижды пытался совершить побег из концлагеря.

"Нас повезли на работу. Я был еще малолеткой, допризывником. Мы всегда мечтали о побеге, но не было такой возможности. Я сам удивляюсь, как мне это удавалось. Если бы не высшая сила, меня уже давно не было бы. Я боялся не смерти, а крематория. Вот думаю, сожгут и родная мать не узнает, где могилка моя", - сказал Иван Панюхно в интервью автору проекта "Возвращение имени" Григорию Скворцову, которое он брал во время съемок документального фильма "Поиск".

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

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