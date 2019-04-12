Бербер: Абхазия вошла в список мест, куда я поеду на отдых с семьей

Почему Зоя Бербер решила в будущем приехать на отдых в Абхазию с семьей, сама актриса рассказала в эфире радио Sputnik.

О своих впечатлениях о коротком пребывании в Абхазии звезда популярного телесериала рассказала на радио Sputnik.

"К сожалению, я так мало здесь и впервые. Приехав, я думала, ну, фестиваль, посмотрю, я люблю короткий метр, порассуждаю. А попав сюда, не скажу, что влюбляюсь, но чувствую, что влюбиться в эту страну очень легко. Особенно после Москвы, где еще два дня назад шел снег, а здесь очень хорошо, так классно. И думаешь, а я ведь вечером уже домой", - сказала Зоя Бербер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зоя Бербер о Сухумском кинофестивале: ожидала, что все будет не так глобально

Актриса призналась, что планирует летом посетить Абхазию с мужем и ребенком.

"Мне сказали, что август и сентябрь – отличное время в Абхазии для отдыха. Но я переживаю, что будет много туристов. У меня есть передача на одном из телеканалов, которая называется "Один день в городе". Сюжет такой: у тебя есть 12-18 часов на пребывание в городе и что ты можешь за это время успеть? Я очень много где была как раз в таком режиме, и это такая копилка знаний. Я могу приехать, вдохнуть воздух, понять, есть ли здесь жизнь прекрасная, и поставить галочку. И когда я буду решать, где путешествовать уже с семьей, у меня есть выбор, куда входит и Абхазия", - рассказала Бербер в интервью ведущему радио Sputnik Абхазия Алхасу Манаргия.

Российская актриса Зоя Бербер в качестве гостя принимала участие в открытии Второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019, который проходил в Абхазии с 4 по 8 апреля.