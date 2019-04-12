Пилия рассказал о решении Сухумского Горсобрания по ситуации с мусорной свалкой

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазии рассказал о том, как прошло заседание с участием мэра столицы, на котором обсуждалась ситуация с маякской свалкой.

На заседание были приглашены также и инициаторы пикета в районе Маяка, но они не пришли, их представителем был депутат от этого округа Ираклий Чачхалия, отметил Пилия в беседе на радио.

© Sputnik / Томас Тхайцук Депутат Гулрыпшского райсобрания: принимать сухумский мусор не планировали

"Мы сегодня приняли решение о запрете эксплуатации твердых бытовых отходов на полигоне, расположенном на территории Сухума. Полигон был организован Советом Министров Абхазии, и прерогатива закрытия принадлежит Кабинету Министров Абхазии. Мы подготовили обращение, где просим Кабинет Министров в ближайшее время принять решение о закрытии сухумской свалки и принять экстренное решение по организации ввода в эксплуатацию нового мусорного полигона. Мы также обратились к администрации и собранию Гулрыпсшкого района оказать содействие в утилизации столичного мусора на гулрыпсшком полигоне, ведь если будет новый полигон, то будет закрыт не только сухумский, но и действующий гулрыпшский", - подчеркнул Пилия.

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия отметил, что Собрание сделало еще одно обращение, уже к жителям района Маяка. Депутаты просят их уберечься от несанкционированных мер, дабы не провоцировать власть на применение силовых мер.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.