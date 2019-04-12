Пилия рассказал о решении Сухумского Горсобрания по ситуации с мусорной свалкой

На заседание были приглашены также и инициаторы пикета в районе Маяка, но они не пришли, их представителем был депутат от этого округа Ираклий Чачхалия, отметил Пилия в беседе на радио.
"Мы сегодня приняли решение о запрете эксплуатации твердых бытовых отходов на полигоне, расположенном на территории Сухума. Полигон был организован Советом Министров Абхазии, и прерогатива закрытия принадлежит Кабинету Министров Абхазии. Мы подготовили обращение, где просим Кабинет Министров в ближайшее время принять решение о закрытии сухумской свалки и принять экстренное решение по организации ввода в эксплуатацию нового мусорного полигона. Мы также обратились к администрации и собранию Гулрыпсшкого района оказать содействие в утилизации столичного мусора на гулрыпсшком полигоне, ведь если будет новый полигон, то будет закрыт не только сухумский, но и действующий гулрыпшский", - подчеркнул Пилия.
Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия отметил, что Собрание сделало еще одно обращение, уже к жителям района Маяка. Депутаты просят их уберечься от несанкционированных мер, дабы не провоцировать власть на применение силовых мер.
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