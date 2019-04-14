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Редакторка, авторка, режиссерка… Новые феминитивы русского языка

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В начале ХХ века язык обогатился огромным количеством слов, которые сегодня назвали бы феминитивами. Появились телефонистки, машинистки, революционерки. В то же время по отношению к женщине стали употреблять: "автор", "адвокат", "секретарь". Сейчас феминитивы вновь возвращаются. Что это - лингвистическая справедливость или феминистическая блажь? Слушайте и говорите правильно!

Слушайте и говорите правильно!

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