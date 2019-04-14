Редакторка, авторка, режиссерка… Новые феминитивы русского языка

Слушайте и говорите правильно!
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В начале ХХ века язык обогатился огромным количеством слов, которые сегодня назвали бы феминитивами. Появились телефонистки, машинистки, революционерки. В то же время по отношению к женщине стали употреблять: "автор", "адвокат", "секретарь". Сейчас феминитивы вновь возвращаются. Что это - лингвистическая справедливость или феминистическая блажь? Слушайте и говорите правильно!
Слушайте и говорите правильно!
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Жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку. В результате свозить бытовые отходы из Сухума было решено в Галский район.
Абхазские актеры, проходившие обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве, в июле прошлого года получили дипломы. Большая часть поехала на родину. А кто-то остался в России. Корреспондент Sputnik нашел бывших студентов и выяснил, где они живут и кого играют.
Мария Делба переехала в Абхазию из Мурманска 11 лет назад. О том, как экономист нашла свое призвание в керамике и дом в Абхазии, читайте в материале Sputnik.