Редакторка, авторка, режиссерка… Новые феминитивы русского языка

В начале ХХ века язык обогатился огромным количеством слов, которые сегодня назвали бы феминитивами. Появились телефонистки, машинистки, революционерки. В то же время по отношению к женщине стали употреблять: "автор", "адвокат", "секретарь". Сейчас феминитивы вновь возвращаются. Что это - лингвистическая справедливость или феминистическая блажь? Слушайте и говорите правильно!