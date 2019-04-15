Надарая: Галу выгодно принимать сухумский мусор

На минувшей неделе жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку. В результате свозить бытовые отходы из Сухума было решено в Галский район.

После протестных акций жителей сухумского микрорайона Маяк глава администрации столицы Адгур Харазия обратился к галскому коллеге Темуру Надарая с просьбой позволить свезти бытовые отходы столицы в Галский район. Спустя время было принято положительное решение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор

"Нельзя радоваться чужой беде, хотя здесь нет чужих, все это наша страна. Но то, что произошло в Сухуме, так оказалось, что нам выгодно. Нам перевезли мусор и перегнали технику, экскаваторы уже начали работать. Они приведут в соответствие с нормами нашу свалку. Специалисты увидели, что здесь условия в разы лучше, чем на Маяке. И мы сделаем несколько площадок и сможем и наш мусор, лежащий на поверхности и тот, который привезут, закопать. Этого хватит на несколько месяцев. Кроме того, мы планировали реанимировать старую свалку, Сухум и там нам поможет, подготовит котлован, который мы также потом сможем без нарушения экологических норм использовать. Необходимая техника стоит десятки миллионов рублей, Галская администрация не может себе ее позволить. А когда нам поступило такое предложение, мы с радостью согласились. Нам это очень выгодно ", - сказал Надарая.

Тимур Надарая также сообщил, что в пятницу 12 апреля с мэром Сухума Адгуром Харазия было подписано соглашение, в соответствии с которым силами столицы будут проведены все необходимые работы, а Галский район примет на какое-то время мусор из Сухума.

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