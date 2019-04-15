Пилия о просьбе к Гулрыпшу принимать мусор из Сухума: нашли понимание

О результате встречи депутатов Сухумского городского Собрания с руководством, местным Собранием и активом Гулрыпшского района по вопросу утилизации столичного мусора на полигоне в этом районе Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал председатель столичного Горсобрания Константин Пилия.

На заседании Сухумского городского Собрания депутатов в пятницу 12 апреля было принято решение выйти с обращением к администрации и собранию депутатов Гулрыпсшкого района оказать содействие в утилизации столичного мусора на гулрыпсшком полигоне.

"Сегодня была встреча и с главой администрации Гулрыпшского района, с депутатским корпусом и с местным активом. Мы поговорили о том, что когда в Гудауте была аналогичная ситуация, мы пошли навстречу, и Сухум принимал отходы в течение года из Гудаутского района. Мы попросили Гулрыпш оказать Сухуму аналогичную помощь. Понимание мы у них нашли. Мы пришли к тому, что если будут соблюдены все меры безопасности и санитарные меры, то актив не возражает. Но так как это мнение коллегиальное, то в ближайшее время в Гулрыпше будет собрано собрание депутатов, на котором будет приниматься решение", - сказал Пилия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор

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На минувшей неделе жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку.

После протестных акций жителей сухумского микрорайона Маяк глава администрации столицы Адгур Харазия обратился к галскому коллеге Темуру Надарая с просьбой позволить свезти бытовые отходы столицы в Галский район. Спустя время было принято положительное решение.

В пятницу 12 апреля с мэром Сухума Адгуром Харазия было подписано соглашение, в соответствии с которым силами столицы будут проведены все необходимые работы, а Галский район примет на какое-то время мусор из Сухума.