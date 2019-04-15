Такие обстоятельства: Малания о бронировании отелей Абхазии на лето

О том, почему раннее бронирование отелей в Абхазии не столь популярно среди туристов, в эфире радио Sputnik рассказала генеральный директор туристической фирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
О том, почему раннее бронирование отелей в Абхазии не столь популярно среди туристов, в эфире радио Sputnik рассказала генеральный директор туристической фирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания.
21 конвенция по качеству International Star for quality проходила в Женеве с 13 по 14 апреля.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.
Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях горно-лесистой местности на полигоне "Цабал".