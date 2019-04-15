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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Малания о бронировании отелей Абхазии на лето

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, почему раннее бронирование отелей в Абхазии не столь популярно среди туристов, в эфире радио Sputnik рассказала генеральный директор туристической фирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания.

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