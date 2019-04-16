Гаргулия о диспансеризации в Ткуарчале: выявили заболевания, требующие срочной операции

Автомобили мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прибыли в Абхазию для проведения всеобщей диспансеризации населения республики 4 апреля.
"Идет прием узких специалистов, таких как детский невролог, кардиолог. Можно сделать маммографию, флюорографию, УЗИ. По завершении первого этапа обследования пациенты, которым будет необходимо дальнейшее лечение по выявленным заболеваниям, будут направлены в федеральные центры России", - отметила Гаргулия.
Главный врач Ткуарчалской районной больницы сказала, что при диспансеризации у населения были выявлены онкологические заболевания.
"Наблюдается высокая активность со стороны населения, обращаются и дети, и взрослые. Первые три дня у нас выявлялся туберкулез довольно-таки у молодых людей. Три случая онкологии легких, а также рак шейки матки. Больше всего выявлено гинекологических заболеваний, и на таких стадиях, которые требуют срочного хирургического вмешательства. Учитывая, что в городе у нас нет маммографии и не все могут выехать из района, пройти обследование в Сухуме, диспансеризация - хорошая возможность побывать на приеме у врача на месте", - сказала Гаргулия.
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