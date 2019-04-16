Кальтенбах: увидев пожар в Нотр-Даме, жена хотела схватить ведро и бежать на помощь

Очевидец пожара в Нотр-Дам де Пари, парижанин Эрик Кальтенбах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о самоотверженности парижских пожарных и о том, как французы и гости страны переживали эту страшную трагедию.

Семья Эрика Кальтенбаха поселилась в Париже во время Французской революции и всегда жила недалеко от Нотр-Дама.

"Моя жена родилась в Сухуме. Мы находились дома, это около 350 метров от собора. Моя супруга из российских СМИ узнала о пожаре. Мы посмотрели в окно и увидели дым. И мы сразу решили туда пойти, я позвонил всем соседям, чтобы предупредить их. Моя жена хотела взять с собой ведро, хотя понимала, что, скорее всего, мы ничего не можем сделать. Но можно понять, какой это был шок", - сказал Кальтенбах.

© REUTERS / Benoit Tessier Собор Парижской Богоматери вовсе не сгорел

Семейная история Эрика Кальтенбаха неразрывно связана с Парижем и собором Парижской Богоматери.

"Мы всегда жили недалеко от собора. Моя прапрабабушка была приглашена на церемонию коронации Наполеона, которая проходила именно в этом соборе. Узнав о пожаре, я сразу побежал туда и там встретил очень много знакомых. Весь Париж пришел. Очень многие плакали. При такой катастрофе, конечно, хочется знать, кто виноват. Сейчас пока ничего не известно. И, скорее всего, это был несчастный случай, связанный с электричеством или ремонтом. Но сразу было много недовольных, которые хотят кого-то обвинить. Мы увидели там одного пожарного, который с маленькой лестницы что-то пытался бросать на храм. Я провожал французские фирмы в Нижний Новгород, у них были супер современные технологии, чтобы тушить пожар на нефтяном комбинате, и я не понял, почему у нас нет этих вещей здесь, в Париже. Как и все, мы думали, почему для тушения пожара не используется самолет. Но потом поняли, что использовать большое количество воды сверху губительно для храма. Увидев все это, я больше не смог там находиться, смотреть на это. Я ушел и выпил бокал белого вина", - рассказал парижанин.

Эрик Кальтенбах отметил особую заслугу парижских пожарных, назвав ее специфической.

"Они относятся к Министерству обороны, они солдаты, а не просто пожарные. Это оригинальные люди, способные выполнять все грязные работы, от которых отказывается полиция и скорая помощь", - отметил собеседник.

AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT Абхазка из Парижа рассказала, почему пожар в Нотр-Даме разделил французов

Люди были в ужасе и молча смотрели за происходящим, вспоминает Эрик Кальтенбах.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам страны с просьбой поддержать восстановление собора Парижской богоматери, об этом глава государства заявил в ходе выступления по телевидению.