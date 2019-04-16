Арсалия о пожаре в Париже: относимся к памятникам, как к вечности, а они не защищены

Пожар в соборе Парижской Богоматери говорит о том, что памятникам культуры угрожают не только войны и вооруженные конфликты, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"Мы вчера следили за этими событиями и были настолько обеспокоены, потому что понимали, что это абсолютно уникальный памятник культуры, который теряет вся европейская цивилизация. Сам собор входит в список наивысших гениальных проявлений зодчества, является шедевром мировой готической архитектуры. Поэтому его потеря – это потеря для всего культурного наследия", - сказала Арсалия.

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Министр культуры Абхазии отметила, что Франция всегда была флагманом в защите памятников культуры.

"Все международные и общественные организации зарождались именно во Франции. И то, что сегодня в самом сердце Франции по роковому стечению обстоятельств сгорела часть собора, говорит о том, что памятникам исчезновением угрожают не только войны и вооруженные конфликты. Они могут быть частью нашей повседневной жизни, к которой мы привыкли и относимся к ним как к вечности, но тем не менее они не защищены, это очень хрупкие создания. Памятники должны защищать не только правозащитные институты и школы реставрации, это очень хрупкие объекты нашей памяти", - сказала Эльвира Арсалия.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.