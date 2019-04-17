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© Foto / предоставлено Мадонной Кишмария

Главврач Очамчырской ЦРБ рассказала, как пройдет диспансеризация в районе

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Как организована диспансеризация населения Очамчырского района, какой график приема составлен для сел и какое подспорье окажут российские врачи абхазским коллегам, в эфире радио Sputnik рассказала главный врач Очамчырской больницы Мадонна Кишмария.

Мадонна Кишмария сообщила, что врачи будут вести прием в здании районной больницы Очамчыры с 9 часов до конца рабочего дня ежедневно без выходных. Для удобства заранее был составлен график приема жителей тех или иных сел, но при необходимости пациентов примут и вне графика. Обследование проводится бесплатно.

"На примере диспансеризации, которую мы проводили в 2016 году, нужно население правильно информировать, чтобы люди видели, что диспансеризация проходит не ради галочки, что кому-то где-то надо отчитаться, что на самом деле, к ним проявляется забота и интерес", - отметила главврач.

Кишмария рассказала, что во время диспансеризации 2016 года было несколько случаев впервые выявленных заболеваний.

"Было выявлено много случаев сахарного диабета, был случай выявления у школьника признаков порока сердца, был случай выявления у женщины начальной стадии онкологии. В дальнейшем пациентка была успешно прооперирована в Краснодаре и до сих пор нам благодарна. Выявление таких случаев как раз и происходит во время диспансеризации", - рассказала Мадонна Кишмария.

Главный врач ЦРБ Очамчыры отметила, что  диспансеризации населения при содействии сводного медицинского отряда ФМБА России  - это большое подспорье для абхазской медицины и для населения страны.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Диспансеризации в Очамчырском районе пройдет с 17 по 23 апреля. С 24 по 28 апреля российские врачи проведут медицинское обследование населения Гулрыпшского района, с 14 по 20 мая – Сухумского района, с 21 по 27 мая – города Сухум, в Гудаутском районе и городе Новый Афон диспансеризация пройдет с 28 мая по 3 июня и завершится в Гагрском районе и Пицунде с 4 по 9 июня.

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Теги:
здоровье, медицина, Абхазия, диспансеризация


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