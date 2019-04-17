Каюн о результатах "Тотального диктанта" в Абхазии: движемся вперед

Уровень написания "Тотального диктанта" в Абхазии в этом году оказался выше, чем в предыдущем, рассказала Sputnik организатор этой акции, председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

В "Тотальном диктанте", который прошел в пяти городах Абхазии в субботу 13 апреля, приняли участие 140 человек. Но в этом году проверить свои знания пришло меньше желающих, чем в 2018 году.

"Однако уровень написания диктанта был значительно выше, чем в прошлом году. Изменилась культура письма, оформление текста, и даже выбор псевдонимов показывает, что мы идем вперед. Если раньше участники диктанта подписывались названиями животных, блюд – абыста, лобио, например, то в этом году, в основном, выбирали имена знаменитых писателей. Мне понравился уровень этого года. Но предела совершенству нет, так что движемся вперед", - рассказала Каюн.

Пять человек написали "Тотальный диктант" в Абхазии на "отлично".

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