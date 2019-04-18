Вехов о цели Facebook: сбор персональных данных людей по всему миру

Профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в эфире радио Sputnik рассказал о том, за счет кого финансируется Facebook и какова цель руководства международной социальной сети.

Социальная сеть Facebook заполучила списки контактов порядка 1,5 миллиона пользователей без их ведома, когда те создавали новые аккаунты, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление интернет-гиганта.

"Facebook является проектом Сороса и финансируется за счет средств Агентства национальной безопасности США. Соответственно те ресурсы, проекты, которые развивает Facebook по всему миру, они нацелены исключительно на то, чтобы собирать персональные данные лиц. Фактически на то, чтобы собирать на людей электронное досье, в том числе с психологической точки зрения, чтобы потом можно было использовать в целях национальной безопасности США. Поэтому руководитель Facebook, его центральный орган часто попадают в такие скандалы, связанные то с утечкой персональных данных, то со сбором данных, которые не предусмотрены", - сообщил Вехов в эфире радио Sputnik.