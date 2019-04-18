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Роман Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джопуа рассказал, как в Абхазии проходит отстрел волков и шакалов

Радио
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В Очамчырском районе охотники активнее ведут отстрел хищников, нежели в других районах республики, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

На Государственную ветеринарную службу Абхазии, как на один из центральных органов Госуправления, возложена организация отстрела шакалов и волков в Абхазии.

"Мы организовали отстрел хищников прежде всего в Очамчырском районе. В данный момент я нахожусь здесь. Мы принимаем от охотников туши отстрелянных животных, либо уши и хвосты, а рассчитываемся с ними деньгами. Это шакалы и волки. Прием отстрелянных животных проводим в здании районной ветслужбы, сейчас мы как раз утилизируем доставленные фрагменты этих животных. После Очамчыры такая же работа нас ждет в Гулрыпшском районе. В Очамчырском районе неплохо охотятся люди, а вот другие районы немного пассивны, плохо идет эта работа", - сказал Джопуа.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе за последние годы сильно расплодились волки и шакалы. Такое соседство стало настолько некомфортным и опасным, что в 2016 году районная администрация стала платить охотникам по 500 рублей за голову шакала и 1000 - за волка.

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Теги:
шакалы, Абхазия


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