Джопуа рассказал, как в Абхазии проходит отстрел волков и шакалов

На Государственную ветеринарную службу Абхазии, как на один из центральных органов Госуправления, возложена организация отстрела шакалов и волков в Абхазии.

"Мы организовали отстрел хищников прежде всего в Очамчырском районе. В данный момент я нахожусь здесь. Мы принимаем от охотников туши отстрелянных животных, либо уши и хвосты, а рассчитываемся с ними деньгами. Это шакалы и волки. Прием отстрелянных животных проводим в здании районной ветслужбы, сейчас мы как раз утилизируем доставленные фрагменты этих животных. После Очамчыры такая же работа нас ждет в Гулрыпшском районе. В Очамчырском районе неплохо охотятся люди, а вот другие районы немного пассивны, плохо идет эта работа", - сказал Джопуа.

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Ранее сообщалось, что в Очамчырском районе за последние годы сильно расплодились волки и шакалы. Такое соседство стало настолько некомфортным и опасным, что в 2016 году районная администрация стала платить охотникам по 500 рублей за голову шакала и 1000 - за волка.