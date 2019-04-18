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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия о памятниках культуры Абхазии: огромное богатство и ответственность

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Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала о том, как в Абхазии решили отметить Международный день памятников и исторических мест.

"35 лет уже весь мир отмечает День памятников культуры и исторических мест. В Абхазии мы присоединяемся к этой международной акции. Во многих странах он отмечается по-разному: открываются двери заповедников, исторических усадеб, музеев. Мы решили сделать выставку, которую посвятили этому дню. Цель выставки – показать многообразие памятников Абхазии. Представлены работы из собрания Национальной картинной галереи Абхазии, которые давно не выставлялись. Именно памятники культуры притягивали  в Абхазию многих путешественников, художников, писателей, историков, исследователей. Это огромное богатство и ответственность их сохранить", - сказала Арсалия.

Министр культуры и историко-культурного наследия отметила, что посетители выставки могут и не увидеть что-то новое, так как многие памятники и артефакты хорошо знакомы.

"Суть выставки заключается в том, чтобы остановиться, задуматься и приложить все возможные усилия для того, чтобы сохранить эту память", - сказала Арсалия.

Выставка, приуроченная к Международному дню памятников, открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 18 апреля и продлится до 25 апреля.

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Теги:
Абхазия, культура, наследие, памятники


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