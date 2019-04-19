Барциц об "Ochamchira run 2019": это будет спортивный праздник для всей семьи

О том, как будут проходить соревнования по дуатлону и забег "Ochamchira run 2019", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

Появилась идея провести забег и в восточной части Абхазии, выбор пал на Очамчыру, отметил Барциц в интервью радио Sputnik.

"Мы осмотрели новую асфальтированную дорогу до Илорского храма. Она очень подходит для велоэтапа. Посмотрели беговой маршрут. В Очамчыре отличная набережная, все очень удобно. Мы приурочили мероприятие ко Дню Победы 9 мая, а 11 мая пройдут все три спортивных события. Велозаезд в Абхазии мы не делали еще, да и дуатлон тоже впервые. Мы решили не мучить наших участников и отказались от идеи организовывать триатлон, вода еще холодная", - сказал Барциц.

На сайте Sport Apsny.com можно посмотреть все события, которые пройдут 11 мая в Очамчыре, там же есть и схемы маршрутов забега, дуатлона и велозаезда, отметил Барциц.

"Программа будет очень интересной, постараемся сделать все празднично, весело. Будет полевая кухня и диджей. Мы хотим, чтобы люди в Очамчыру приехали семьями", - сказал Барциц.

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