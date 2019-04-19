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Писатель, телеведущий Анатолий Вассерман
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Вассерман рассказал, с чем связана растущая популярность Сталина в России

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Причины растущей популярности Сталина ― обратный эффект длительной дискредитации его образа, считает известный политический консультант Анатолий Вассерман.

Согласно опросу Левада-Центра, суммарные оценки положительного отношения жителей России к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований ― их продемонстрировали более 51% опрошенных, негативно высказались о вожде 14% респондентов, остальные выразили нейтральное мнение.

© Sputnik / Евгений Биятов
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С чем связана растущая популярность Сталина в современном российском обществе, и что стоит за данными опроса, на вопрос Sputnik ответил известный политический консультант Анатолий Вассерман.

"Сталин действительно был очень серьезным, сильным руководителем, при этом вопреки расхожему мнению, он был лоялен даже к нерадивым подчиненным, которых отнюдь не репрессировал, а переводил на другую, менее ответственную, посильную для них работу. Сейчас ― в нашей повседневной практике ― не хватает ответственности за порученное дело, когда, несмотря на совершенно очевидные провалы, их виновники остаются на своих рабочих местах. Народ мечтает о возврате времен, когда за провал порученного дела увольняли почти немедленно", ― сказал эксперт.

По мнению Вассермана, негативный образ Сталина, который был создан Хрущевым еще в 1956 году, потерял "обаяние", в него просто перестали верить. Как любой живой человек, Сталин допускал ошибки, порой серьезные, но, вопреки политическим страшилкам, в сознании народа он все больше укореняется как позитивный лидер.



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