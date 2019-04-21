Страх неверно выбранной карьеры

Специалисты по карьере утверждают, что совершенно нормально в течение своей жизни менять места работы и даже сферы занятости. Однако почему порой мы продолжаем мучить себя на надоевшей и опостылевшей работе вместо того, чтобы заняться любимым делом? Вместе с экспертами разбираемся в страхе неверно выбранной работы.

Специалисты по карьере утверждают, что совершенно нормально в течение своей жизни менять места работы и даже сферы занятости. Однако почему порой мы продолжаем мучить себя на надоевшей и опостылевшей работе вместо того, чтобы заняться любимым делом?

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и экспертом в области кадрового потенциала Радмилой Сафроновой разбираемся в страхе неверно выбранной работы. Итак, кто такие моно- и мультикарьерные люди? Что нам мешает бросить опостылевшую работу прямо сейчас и какие необходимо сделать первые шаги для смены карьеры? Как не подвергнуть себя и свою семью финансовому риску и при этом начать новую работу? И какие вопросы нужно задать самому себе, прежде чем писать заявление об увольнении?

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