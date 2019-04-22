Трапш о феномене Зеленского: блестяще сыграл того, кого хотела увидеть публика

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

"Нужно отдать должное за креативное решение, которое приняла команда Зеленского. Но это далеко не все. Зеленский блестяще сыграл того, кого хотела увидеть публика, то есть она хотела увидеть того самого кандидата "против всех", которого во многих странах из бюллетеней убрали. А народ крайне хочет в трудные времена видеть явно противоположный образ тому, что есть сейчас в политике. И вот Зеленский с должным актерским мастерством, с должной продуманностью этот образ прекрасно сыграл. То есть Зеленский – это на данный момент кандидат "против всех", который выиграл выборы, мечта протестного электората в любой стране мира. То есть это образ исключительно для выборов. Никакого феномена Зеленского политического и экономического нет. Феномен в том, что он блестяще актерски воплотил чаяния украинского народа. Вот и весь его феномен. Прекрасно сыграно, можно сказать", - отметил Трапш.

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