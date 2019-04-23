Барциц об "Ochamchira run 2019": дуатлон и велозаезд будут впервые

Руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц на пресс-конференции в Sputnik Абхазия напомнил, что в Сухуме было проведено уже три крупных спортивных соревнования, в этот раз появилась идея провести это мероприятие в восточной части республики – в городе Очамчыра.

"В Очамчыре пройдут сразу три спортивных мероприятия – бег на разные дистанции от одного километра до десяти для детей и взрослых, вторая дисциплина – велозаезд (две дистанции для детей пять километров и взрослых 20 километров). Хочу отметить, что спортивный велозаезд в чистом виде в Абхазии проводится впервые. Также впервые в Абхазии мы проводим соревнования по дуатлону, там чередуется бег, потом велозаезд, затем снова бег. Так как в этом году апрель выдался холодным, организаторы решили не проводить плавательный этап. У нас в республике нет бассейнов, поэтому вместо триатлона делаем дуатлон в Очамчыре", - сказал Барциц.

"Ochamchira run 2019" будет проходить на площади имени Сергея Багапш в Очамчыре, также маршруты соревнований будут пролегать по набережной города.

Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на сайт https://sportapsny.com, выбрать интересующую дисциплину, указать имя, фамилию и отчество, указать электронный адрес.