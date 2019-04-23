Кишмария о диспансеризации в Очамчыре: нужно было продлить, людей было много

Как проходила диспансеризация в Очамчырском районе и насколько активно люди приняли в ней участие, в эфире радио Sputnik рассказала главный врач Очамчырской больницы Мадонна Кишмария.

Диспансеризацию в районе прошли 2150 человек, 452 из них – дети, сказала главврач Очамчырского ЦРБ Мадонна Кишмария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризация в Очамчыре: 63 человека могут получить лечение в России

"Явка была хорошая, в первый день было около 400 человек, во второй –300. Было немало людей, которые желали пройти диспансеризацию, выстраивались очереди у каждого кабинета. Людям приходилось приходить не одни день, чтобы пройти все то, что они хотели пройти. Думаю, если бы была продлена диспансеризация, люди еще пришли бы на обследования. Очень многие не могли выстоять очередь и возвращались домой", - отметила Кишмария.

Несмотря на большой поток людей, российские специалисты терпеливо осматривали людей, сказала главврач Очамчырской ЦРБ.

"На мой взгляд, все получилось очень организованно, компактно, оперативно. Мы предоставили кабинеты, и врачи работали в комфортных условиях. Несмотря на большой поток людей, они терпеливо осматривали и пытались докопаться до каждого диагноза", - сказала Кишмария.

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Диспансеризации в Очамчырском районе проходила с 17 по 23 апреля. С 24 по 28 апреля российские врачи проведут медицинское обследование населения Гулрыпшского района, с 14 по 20 мая – Сухумского района, с 21 по 27 мая – города Сухум, в Гудаутском районе и городе Новый Афон диспансеризация пройдет с 28 мая по 3 июня и завершится в Гагрском районе и Пицунде с 4 по 9 июня.