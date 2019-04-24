Гаспарян: Турция никогда не пойдет на признание геноцида армян

На позицию Турции в вопросе признания геноцида не повлияет ровным счетом ничего, Турция никогда не пойдет на признание геноцида, подчеркнул Гаспарян в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба выразил соболезнование армянскому народу в связи с геноцидом 1915 года

"Надо понимать, что Турция строила часть своей государственной идеологии именно на отрицании этих страшных событий, на отрицании многочисленных преступлений, совершенных против человечества. Несмотря на то, что ряд стран на уровне парламента признавали события 1915 года и даже более ранние фактами геноцида, позиция Турции была непреклонной. Можно было бы теоретически рассуждать о том, что, если бы условно США надавили на Турцию, как бы она повела в этот момент? Но это все теория. Я не думаю, что в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе что-то поменяется", - отметил Гаспарян.

По словам политолога, Армения не должна на государственном уровне прекращать работу по объяснению международному сообществу, чем именно являлись события 1915 года.

"Напротив, говорить надо чаще, показывать документы, максимально жестко обозначать свою позицию в этом вопросе. Политика - вообще, самая грязная история, и в ней возможен самый разнообразный торг. Многие используют, к сожалению, печальные события. Для меня это удивительно, потому что никому в голову не приходило после Второй мировой войны начать спекулировать на проблеме Холокоста. А на проблеме 1915 года присутствует большая вина СССР, который многие годы старался эту тему не педалировать. Оттуда сложилось превратное впечатление, но это прямая задача армянской дипломатии максимально жестко реагировать на все подобные вызовы и предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы этого не было в дальнейшем", - сказал Гаспарян в эфире радио Sputnik Армения.

24 апреля 1915 года занимает особое место не только в истории геноцида армян, но и в истории армянского народа в целом. Именно в этот день в Константинополе начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры.