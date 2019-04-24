Жилин рассказал, почему США боятся закупки Турцией российских C-400

Анкара в случае отказа США поставить истребители пятого поколения F-35 удовлетворит потребность в самолетах такого класса в другой стране, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

© AFP 2019 / YASIN AKGUL Политолог: угрозы США открывают новые возможности для Турции

Вашингтон угрожает лишить Анкару F-35 из-за закупок Турцией российских С-400.

"Если оставить на минуточку военные железяки в стороне, они вторичны. Речь же идет о том, что Турция демонстрирует высокий уровень своего суверенитета. Американцы к этому не привыкли, они считают, что член НАТО – это вассал, и он должен действовать так, как приказывает Вашингтон. А Эрдоган говорит: "Нет, ребята! Да, мы члены альянса, но у меня есть независимая внешняя политика, и мы будем решать, у кого что покупать". Но этот прецедент очень опасен, потому что и Германия уже нечто похожее говорила, и Италия, и Франция. Поэтому, когда речь идет о том, что американцы не продадут Турции F-35, ничего страшного не произойдет. Действительно, Турция может закупить самолеты и во Франции, и в России. А если она заключит договор о том, чтобы турецкие летчики прошли курс обучения в Липецком всероссийском авиационном центре боевого применения, то даже если они будут летать на метле, они будут жечь эти F-35 за милую душу", - сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

На днях в СМИ появилась информация, что Турция может заменить американские машины российскими Су-57.