Леушин о Театре на Юго-Западе в РУСДРАМе: вернулись в Абхазию из любви к зрителю

Абхазский зритель отличается от других своей искренностью, и мы влюбились в него еще в прошлом году, отметил Леушин в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страсти по Булгакову: "Мастер и Маргарита" в Сухуме 13

"Это искренняя публика, и это подкупает сразу, хочется сразу перепрыгнуть выше своих возможностей, но в театре иногда это вредит, поэтому не надо. Тот реагаж, который был на спектакле "Мастер и Маргарита" вчера, нет в Москве, спектакль так не воспринимают. Видно, что люди знают произведение, кто-то из зала даже крикнул "Ну, Ялта!". Люди понимают этот Булгаковский юмор, он не самый простой. Они понимают его, чувствуют его. То, что, на мой взгляд, кажется смешным, интересным и должно вызвать какую-то реакцию, оно все здесь и происходило. К примеру, питерский зритель, он другой. Его надо забирать, и по-взрослому, нельзя просто выйти и сыграть, здесь же легче, и от этого интереснее. Здесь не надо пыжиться, ты идешь за своей ролью, за спектаклем, а зритель идет за тобой, потому что спектакль - это все-таки действо на двоих. Есть актер, есть зритель – если это вместе, получается спектакль", - отметил Леушин.

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.