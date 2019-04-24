Такие обстоятельства: Олег Леушин о "Мастере и Маргарите" в РУСДРАМе

Художественный руководитель Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Олег Леушин в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал, почему абхазская публика так полюбилась труппе театра.
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Художественный руководитель Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Олег Леушин в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал, почему абхазская публика так полюбилась труппе театра.