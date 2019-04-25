Эмухвари: родители детей-инвалидов не должны стесняться их заболеваний

Чем раньше ребенку с задержками в развитии начать оказывать медицинскую помощь, тем лучше будут результаты, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия директор Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари.

Республиканскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями исполнилось четыре года.

По словам Лианы Эмухвари, через центр за это время прошло 56 детей. Реабилитацию в центре проходят дети с неврологическими патологиями, с патологиями опорно-двигательной системы в возрасте от одного года до 15 лет.

"Но у нас есть дети с хорошими показателями реабилитации, и мы их иногда ведем и до 21 года, потому что для взрослых таких центров у нас нет. Есть Ассоциация "Инва-Содействие", но это не государственный реабилитационный центр. То есть передавать нам этих детей некуда", - отметила Эмухвари.

Директор центра подчеркнула, что сама реабилитация детей уже может проводиться на хорошем уровне, но этого недостаточно.

"Процесс реабилитации полноценен тогда, когда этих детей мы направили на трудотерапию, а этого фрагмента у нас пока нет. В процессе трудотерапии происходит профориентация. То есть мы должны помочь не только улучшить состояние ребенка, но и дать ему возможность социализировать дальнейшую жизнь", - сказала врач.

В центре много детей с ДЦП, но есть и ребята с задержкой речевого развития и психоречевого развития.

"Чем раньше начинается реабилитация таких детей, тем благодарнее результат. А у нас, к сожалению, эти дети поступают достаточно поздно. В последнее время разные благотворительные общества, в частности "Киараз", выезжают в районы, в семьи, нуждающиеся в социальной поддержке. Они обратились к нам с просьбой, и за последний год у нас появилась дети, которых выявили они впервые. К сожалению, у них поздняя обращаемость, и мы им сейчас уже не так можем помочь, как если бы они пришли своевременно. Я хотела бы обратиться к родителям, чтобы они не замалчивали свою проблему, не стеснялись этого. Это в современном мире достаточно распространено, и у многих детей фиксируется задержки речевого, психоречевого развития, ДЦП. Этого не надо стесняться. Хотелось бы, чтобы они раньше обращались за помощью, за советом, если они еще сомневаются, нужна им помощь или нет. Нужно обращаться к своим участковым врачам, к невропатологам. В дальнейшем они будут направлены к нам в реабилитационный центр, и мы сможем им помочь", - сказал Лиана Эмухвари.

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