Москалькова о деле Вышинского: надежда на здравый смысл Зеленского

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире радио Sputnik выразила надежду, что с изменением власти на Украине дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что с изменением власти на Украине дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено, об этом она сказала на открытом расширенном заседании временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

"Многие в России сегодня считаю, что отношение к делу Вышинского и диалог по правам человека – это один из главных тестов для нового президента Украины и провал Порошенко на выборах – это был провал его, как гаранта прав и свободы гражданина в Украине. Это главное, и это я бы поставила на первое место, выше экономики, выше социальных вопросов. И очень важно, если новый президент поймет, что это та реперная точка, которая даст ему возможность либо получить поддержку народа и дальнейшего развития государева, либо разочарование. Очень важно, чтобы сфера прав человека не политизировалась. Хотелось бы надеяться на его здравый смысл и на перезагрузку отношений в правозащитной сфере с Россией", - сказал Москалькова в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Стрингер Российские журналисты попросили Зеленского помочь в освобождении Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Ранее Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.

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В Москве уже отметили, что новому руководству Украины предстоит реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "нужно судить по конкретными делам, по конкретным шагам".