Миквабия: инвалиды Чернобыля в Абхазии оказались никому не нужны

26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Ликвидировать последствия аварии на атомной электростанции отправились более 600 тысяч человек со всего СССР. Среди них было немало и жителей Абхазии.

© Sputnik Беларусь 30 лет после Чернобыля: ЖИТЬ нельзя БОЯТЬСЯ

В ноябре 2004 года в Абхазии создана организация "Инвалиды Чернобыля". С тех пор общество возглавляет Роман Миквабия. Сейчас в организации числится около 30 человек.

В 2008 году в Парламенте Абхазии удалось провести закон о ликвидаторах, который предполагает 50-процентную льготу на оплату коммунальных платежей, бесплатный проезд в городском автотранспорте и небольшую пенсию. "Чернобыльцы" получают от полутора до двух тысяч рублей. Инвалиды первой группы — 3 500 рублей, второй группы – 2 500 рублей. Но статус инвалида имеют лишь несколько человек.

"У многих ликвидаторов болезни щитовидной железы, онкологические заболевания. Мы старались добиться для них бесплатного медицинского обслуживания, но не смогли. Если честно, у нас ничего не получается. Можем только посоветовать, что знаем. Опыт какой-то есть, который мы обрели на встречах с общественными организациями Краснодара, Ростова. А материально ничем помочь не можем, наша организация существует просто на бумаге. Нет никаких вложений, никто нам не помогает, никому мы не нужны. Мы писали заявления, официальные обращения в Минздрав наш, у меня очень много документов с обращениями и в российские общественные организации и чернобыльские фонды – в адлерские, ростовские и в московские. Мы просили, чтобы нас могли куда-то воткнуть на медицинское лечение, на проверки. Но никакого результата мы не получили. Но я до сих пор являюсь председателем организации "Инвалиды Чернобыля" в Абхазии, мне звонят ребята, если что-то надо. Что знаю – советую. А так, руководить нечем, счет пустой, конкретно точечно материально помочь ничем не можем, трудно", - сказал Миквабия.

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