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Эсма Асландзия
© Sputnik / Илона Хварцкия

Асландзия: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости

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Почему многие пациенты школы диабета в Абхазии боятся инсулинотерапии и воспринимают процедуру как наркотическую зависимость, в эфире радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Центральной больницы Гагрского района Эсма Асландзия.

Диабетики, для того чтобы излечить себя, прибегают к различным методам, которые отрицательно влияют на их здоровье, сказала Асландзия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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"Помимо питания, очень много различных средств якобы народный медицины, которые пациенты используют для того, чтобы излечить себя от сахарного диабета, к сожалению, это серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся. Это может привести к серьезным последствиям. Особенно, когда вокруг очень много родственников, которые использовали те или иные методы народный медицины. Это не работает, особенно, если речь идет о пациентах с сахарным диабетом первого типа. Это молодые люди, которые имеют иммунное заболевание, здесь лечить пациентов кроме как инсулином, способов нет", - отметила Асландзия.  

По словам врача-эндокринолога Центральной больницы Гагрского района Эсмы Асландзия, пациенты, боясь зависимости от инсулина, отказываются от него.  

"Очень часто пациенты начинают относиться к инсулину как к препарату, вызывающему зависимость, как к наркотическому препарату. Бывают острое состояние, которое нам диктует назначение инсулина, даже при нормальной компенсации сахарного диабета мы вынуждены на каком-то этапе переводить на инсулин. Пациенты начинают отказываться, даже в письменной форме. На самом деле, инсулин не враг наш. Если мы используем его грамотно то, это то средство, которое может спасти жизнь человека", - сказала Асландзия.  

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik.

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