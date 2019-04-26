Захарова о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР: так сложилась ситуация

Исключение территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР, из процесса голосования на выборах президента Украины было сознательным и намеренным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Жители Донбасса, даже несмотря на все те эксперименты, которые проводил над ними киевский режим все эти годы, могли бы рассчитывать, что им хотя бы дадут возможность использовать свой голос, исполнить свой гражданский долг в ходе выборов президента. Но было сделано ровно противоположное, а именно сознательное непроведение 31 марта 2019 года выборов президента Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - заявила она.

© Sputnik / Валерий Мельников Путин прокомментировал решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

По словам Захаровой, целый регион сознательно был ограничен в гражданских правах.

"Исключение части населения этой страны из избирательного процесса было сделано намеренно. Я думаю, что результаты этих действий просчитывались", - заявила она.

"Необходимо отметить, что процесс отторжения части своего населения шел на Украине многоэтапно и долгие годы. Можно приводить бесконечно факты, цифры, примеры того, каким образом и почему ситуация сложилась на земле так, что этот указ – указ президента Российской Федерации, - стал просто необходим", - добавила Захарова.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент страны Петр Порошенко и лидер первого тура голосования Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.