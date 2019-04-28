125 очков Кучерова, Вяльбе против соцсетей и хоккей в стиле НЮ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал уже 125 очков за сезон в НХЛ. Так не оскудела еще Россия талантами или это просто удача? Тренер лыжной сборной Елена Вяльбе считает, что соцсети мешают спортсменам. Так ли это? Болельщица Салавата Юлаева пообещала выложить топлесс фотосессию, если команда выйдет в финал. Очередной скандальный самопиар?