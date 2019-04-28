125 очков Кучерова, Вяльбе против соцсетей и хоккей в стиле НЮ

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Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал уже 125 очков за сезон в НХЛ. Так не оскудела еще Россия талантами или это просто удача? Тренер лыжной сборной Елена Вяльбе считает, что соцсети мешают спортсменам. Так ли это? Болельщица Салавата Юлаева пообещала выложить топлесс фотосессию, если команда выйдет в финал. Очередной скандальный самопиар?
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Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия, заявил, что Россия готова к новым соглашениям.
Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.