Как бренды становятся именами нарицательными

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Ксерокс, кеды, фен, скотч, диктофон, термос, памперсы, джакузи... Всё это раньше было названиями брендов. Не знали?!
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Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Съемки документального фильма о национальной культуре абхазов в рамках проекта "Пряничный домик" на канале "Россия. Культура" проходят в Абхазии с 22 апреля.
Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.