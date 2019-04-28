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Как бренды становятся именами нарицательными

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Ксерокс, кеды, фен, скотч, диктофон, термос, памперсы, джакузи... Всё это раньше было названиями брендов. Не знали?!

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